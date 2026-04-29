خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 13:34
كتب : هاني العوضي
تواجد 3 لاعبين من قوام منتخب مصر اليوم الأربعاء بمقر السفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة الدخول.
ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي ناصر منسي وحسام عبد المجيد وخالد صبحي تواجد اليوم الأربعاء في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول.
وكان ثنائي الزمالك، ناصر منسي وحسام عبد المجيد، ومدافع المصري خالد صبحي ضمن قائمة منتخب مصر في مباراتي السعودية وإسبانيا، ضمن معسكر شهر مارس الأخير.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
مباريات منتخب مصر في كأس العالم
15 يونيو: بلجيكا × مصر
22 يونيو: نيوزيلندا × مصر
27 يونيو: مصر × إيران
