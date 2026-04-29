خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا

يرى خالد جلال مدرب الإسماعيلي أن الأخطاء التحكيمية كلفت فريقه ما يقارب 8 نقاط حتى الآن.

وفاز الإسماعيلي على بتروجت بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال جلال عبر قناة المحور: "جميعنا نشعر بضغط كبير ولكن جماهير الإسماعيلي هم الأبطال، منذ استقبالي الذي حظيت به رغم النتائج".

وواصل "حتى الآن نقوم بتحليل ركلة جزاء الأهلي غير المحتسبة ضد سيراميكا ولكن الإسماعيلي في 4 مباريات متتالية ألغي لنا 3 أهداف صحيحة باعتراف رئيس لجنة الحكام واستحقينا ركلتي جزاء في مباراة المقاولون وركلة جزاء ضد حرس الحدود، نمر بظروف صعبة جدا ولا يدافع أي شخص عن النادي في مصر بالكامل سوى جماهيره".

وتابع "حزين لأننا تعادلنا وهزمنا في مباريات لم يكن من المفترض أن نتعادل بها وكان من المفترض أن نملك حاليا 25 نقطة ولكن قدر الله وماشاء فعل".

وأضاف "أحيي جماهير الإسماعيلي، إذا كان الأمر يتعلق بأي فريق آخر لما حضر حتى لو مشجع واحد خلفه".

وأكمل "بتروجت كان الأفضل في الشوط الأول وأهدر عدة فرص، ولكننا أهدرنا 5 فرص من انفرادات قبل الهدف الذي سجلناه".

وأكمل "خروج الإسماعيلي من المأزق الحالي ليس صعبا ولكن إذا حصلنا على حقنا، وإذا احتسبت ركلات الجزاء والأهداف التي ألغيت لنا كنا سنكون قريبين الآن من المنافسين".

وأتم "أريد تحية اللاعبين الذين يلعبون بفريق لم يدعم حتى بلاعب واحد ومع ذلك يحاولون تقديم كل ما لديهم، لدينا 3 مباريات صعبة جدا ولكن لن نيأس حتى وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 في المركز الأخير بجدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن أقرب مركز لتفادي الهبوط.