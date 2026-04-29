خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 13:14

كتب : FilGoal

يرى خالد جلال مدرب الإسماعيلي أن الأخطاء التحكيمية كلفت فريقه ما يقارب 8 نقاط حتى الآن.

وفاز الإسماعيلي على بتروجت بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال جلال عبر قناة المحور: "جميعنا نشعر بضغط كبير ولكن جماهير الإسماعيلي هم الأبطال، منذ استقبالي الذي حظيت به رغم النتائج".

أخبار متعلقة:
خالد جلال: كيف يتولى نفس الحكم إدارة مباراتين لـ الإسماعيلي خلال 3 جولات رغم شكواه التشكيل - صلاح محسن يقود المصري.. واختيارات خالد جلال الأولى مع الإسماعيلي خبر في الجول – الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع خالد جلال لتدريب الفريق خالد جلال لـ في الجول: هذه حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري.. وتدريبي لـ الزمالك أفادني

وواصل "حتى الآن نقوم بتحليل ركلة جزاء الأهلي غير المحتسبة ضد سيراميكا ولكن الإسماعيلي في 4 مباريات متتالية ألغي لنا 3 أهداف صحيحة باعتراف رئيس لجنة الحكام واستحقينا ركلتي جزاء في مباراة المقاولون وركلة جزاء ضد حرس الحدود، نمر بظروف صعبة جدا ولا يدافع أي شخص عن النادي في مصر بالكامل سوى جماهيره".

وتابع "حزين لأننا تعادلنا وهزمنا في مباريات لم يكن من المفترض أن نتعادل بها وكان من المفترض أن نملك حاليا 25 نقطة ولكن قدر الله وماشاء فعل".

وأضاف "أحيي جماهير الإسماعيلي، إذا كان الأمر يتعلق بأي فريق آخر لما حضر حتى لو مشجع واحد خلفه".

وأكمل "بتروجت كان الأفضل في الشوط الأول وأهدر عدة فرص، ولكننا أهدرنا 5 فرص من انفرادات قبل الهدف الذي سجلناه".

وأكمل "خروج الإسماعيلي من المأزق الحالي ليس صعبا ولكن إذا حصلنا على حقنا، وإذا احتسبت ركلات الجزاء والأهداف التي ألغيت لنا كنا سنكون قريبين الآن من المنافسين".

وأتم "أريد تحية اللاعبين الذين يلعبون بفريق لم يدعم حتى بلاعب واحد ومع ذلك يحاولون تقديم كل ما لديهم، لدينا 3 مباريات صعبة جدا ولكن لن نيأس حتى وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 17 في المركز الأخير بجدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن أقرب مركز لتفادي الهبوط.

نرشح لكم
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك محسن صالح: رامي ربيعة أراد التجديد للأهلي ولكن حامد عبد الله: أفضل الاحتراف الخارجي.. والزمالك الأقرب للدوري مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك علاء عبد العال: كثرة التعادلات؟ إن لم تفز فلا تخسر المحلة يقترب من "الرقم القياسي" بالتعادل مع المقاولون.. والبنك يؤزم موقف كهرباء الإسماعيلية
مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 5 دقيقة | منتخب مصر
كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا 49 دقيقة | ميركاتو
قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - فحوصات مستمرة لتحديد موقف زيزو أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
نوير: كان من الصعب التصدي لأي هدف من الـ 5.. وكل شيء لا يزال في أيدينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 2 ساعة | منتخب مصر
خالد جلال: لولا التحكيم كنا لنملك 25 نقطة حاليا 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
