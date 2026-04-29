مصارعة - عبد الله حسونة: تدربت على حركة خدعة النهائي كثيرا قبل تنفيذها

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 12:46

كتب : FilGoal

عبد الله حسونة - لاعب منتخب مصر للمصارعة للناشئين

كشف عبد الله حسونة لاعب منتخب مصر للمصارعة عن تدربه كثيرا على حركة الخداع التي نفذها في نهائي البطولة الإفريقية للناشئين.

وخطف حسونة الأضواء بعد حركة خادعة نفذها أمام بطل تونس وتوج بعدها بالميدالية الذهبية للبطولة.

وقال حسونة عبر أون سبورت: "كنت أحلم بالحصول على الميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا، والحمد لله حققت حلمي. في النهائي أمام لاعب تونس نفذت حركة مميزة تدربت عليها كثيرا ونفذتها بشكل صحيح".

وأضاف "قدوتي كرم جابر، وقد تواصل معي وأثنى على هذه الحركة وطالبني بالمزيد والحصول على ميدالية في بطولة العالم، وأتمنى تشريف مصر وتحقيق ذلك".

وتفوق عبد الله حسونة على لاعبي ناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس في طريقه للحصول على الميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية.

وكانت آخر ذهبية حققتها مصر في المصارعة عن طريق كرم جابر في أولمبياد أثينا 2004.

وفشل لاعبو منتخب مصر للمصارعة الرومانية في حصد أي ميدالية بأولمبياد باريس 2024.

