خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عاشور على تدريب فريق الطائرة
الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 11:57
كتب : FilGoal
أتم الزمالك اتفاقه مع أحمد عاشور لتولي تدريب فريق الكرة الطائرة للرجال.
وخسر الزمالك مؤخرا بطولة كأس مصر على يد الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل إلى اتفاق مبدئي مع أحمد عاشور لتدريب فريق الكرة الطائرة. رتوش بسيطة تفصله عن تولي المهمة رسميا.
ويعد هذا الموسم الثالث على التوالي للزمالك بدون ألقاب محلية في كرة الطائرة.
وحقق عاشور مع الزمالك الثنائية المحلية في 2022 و2023.
وسبق أن درب عاشور كل من الزمالك وهليوبوليس والأهلي الليبي، وتولى تدريب مدرب عام منتخب مصر.
وحقق عاشور لقبين لدوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس، وفاز بكأس إفريقيا مرة وحيدة وكأس إفريقيا للمنتخبات.
