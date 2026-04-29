إنزاجي: إصابة كوليبالي نادرة.. ولم أشاهدها خلال 30 عاما من الخبرة

وصف سيموني إنزاجي مدرب الهلال، إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بالنادرة.

وغاب كوليبالي عن فوز الهلال على ضمك بهدف دون رد ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وقال سيموني إنزاجي مدرب الهلال في مؤتمر صحفي: "أريد الفوز بـ4 أو 5 أو 6 أهداف، لكن هذا لا يحدث كل مباراة. كرة القدم ليست معادلة سهلة، وتتحكم فيها متغيرات كثيرة".

وأضاف "ظهرنا بشكل رائع خلال الشوط الأول أمام ضمك، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة، لكن كنا أكثر تحفظا خلال الشوط الثاني ولم نخاطر، وظهرنا بمستوى أقل من الشوط الأول، لكن الأهم الانتصار".

وكشف "روبن نيفيز لاحتكاك قوي في نهاية مباراة ضمك، لكن لا توجد خطورة عليه. أما كاليدو كوليبالي فيعاني من تجمع دموي تحت الجلد، وقد حاولنا علاجه. وبخبرتي التي تمتد لـ30 عاما، لم أشاهد مثل هذه الإصابة النادرة من قبل. نأمل أن يستعيد عافيته".

وأتم تصريحاته "الفريق الطبي لدينا في الهلال ممتاز ولا شك لدي في ذلك".

وسجل سيرجي سافيتش هدف فوز الهلال على ضمك، ليرفع الزعيم رصيده إلى 71 نقطة خلف النصر المتصدر برصيد 76 نقطة.

ويلعب النصر ضد أهلي جدة مساء اليوم في قمة مرتقبة، كما سيواجه النصر نظيره الهلال يوم 12 مايو، إذ دخل الدوري السعودي مراحله الحاسمة لها الموسم.