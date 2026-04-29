مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي

تقام اليوم الأربعاء مباراة ذهاب نصف النهائي الأخرى بدوري أبطال أوروبا، كما تستكمل مباريات مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

ويقدم لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 أبريل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الجونة × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون سبورت.

وادي دجلة × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء - أون سبورت.

مودرن سبورت × طلائع الجيش.. 8:00 مساء - أون سبورت ماكس.

الدوري السعودي

الرياض × القادسية.. 7:00 مساء - ثمانية.

التعاون × اتحاد جدة.. 7:10 مساء - ثمانية.

النصر × أهلي جدة.. 9:00 مساء - ثمانية.

دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بطولة إفريقيا لأندية السلة BAL

الأهلي × ماكتاون فلايرز.. 6:00 مساء.

بطولة إفريقيا لأندية الكرة الطائرة

بتروجت × الجيش الغاني.. 5:00 مساء.

الأهلي × كاليبي.. 7:00 مساء.

