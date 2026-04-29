هاري كين: يمكننا العودة في النتيجة إيابا.. وركلة جزاء باريس كانت قاسية

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 00:55

كتب : FilGoal

اعترف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، بخيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان.

وخسر بايرن ميونيخ أمام مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هاري كين في تصريحات لـ أمازون برايم عقب المباراة: "خيبة أمل لأننا خسرنا المباراة رغم تسجيلنا 4 أهداف

أخبار متعلقة:
ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز إنريكي: تعبت جدا مثل اللاعبين.. ولم أعش مثل تلك المباراة طوال 15 عاما كمدرب تاه: أظهرنا نوعيتنا كفريق رغم قرارات الحكم المشكوك بها.. وواثقون في العودة

وأكمل "هذه مباراة خارج القواعد، عودتنا في النتيجة تشير إلى أنه يمكننا العودة في النتيجة ويتوجب علينا الفوز في أليانز أرينا."

وتقدم باريس سان جيرمان بنتيجة 5-2 مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل أوباميكانو ولويس دياز هدفين قلصا به الفارق إلى هدف واحد.

وأضاف مهاجم بايرن "كنا نعرف منذ البداية أن المباراة ستكون مفتوحة، وهناك قوتان هجوميتان في الفريقين."

وتابع "علينا أن نراجع ما حدث في المباراة، من أجل التأهل للنهائي نحتاج إلى الإيمان بالنفس، فما حدث اليوم يجعلنا نؤمن بأنفسنا خاصة وأننا استطعنا العودة اليوم."

كما تحدث هاري كين عن ركلة جزاء باريس سان جيرمان "كانت ركلة قاسية، وكان بإمكاننا حسم المباراة مبكرًا."

وأردف "أعتقد أن الدفاع كان مذهلاً رغم تسجيل تسعة أهداف. أحيانًا يتفوق المهاجمون."

وأتم "نذهب إلى ملعب أليانز وليس لدينا ما نخسره، فنحن نكون في أفضل حالاتنا عندما نكون متحمسين، سيكون الأمر متعلقاً بمن يستغل اللحظة المناسبة، ومع دعم الجماهير لنا، نأمل أن يدفعنا ذلك إلى تحقيق الفوز."

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد، وأرسنال.

ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز إنريكي: تعبت جدا مثل اللاعبين.. ولم أعش مثل تلك المباراة طوال 15 عاما كمدرب تاه: أظهرنا نوعيتنا كفريق رغم قرارات الحكم المشكوك بها.. وواثقون في العودة الأمتع في تاريخ أبطال أوروبا؟ باريس يتفوق في ذهاب نصف النهائي على بايرن بمباراة الـ 9 أهداف انتهت أبطال أوروبا - باريس (5)-(4) بايرن ميونيخ التشكيل - هجوم ناري لـ سان جيرمان.. وموسيالا وديفيز أساسيان مع بايرن مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال  مؤتمر سيميوني: طبيعي أن تريد عدة أندية ضم ألفاريز.. وأبطال أوروبا ليس ضغطا
هاري كين: يمكننا العودة في النتيجة إيابا.. وركلة جزاء باريس كانت قاسية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنريكي: تعبت جدا مثل اللاعبين.. ولم أعش مثل تلك المباراة طوال 15 عاما كمدرب 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تاه: أظهرنا نوعيتنا كفريق رغم قرارات الحكم المشكوك بها.. وواثقون في العودة 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: كثرة التعادلات؟ إن لم تفز فلا تخسر 5 ساعة | الدوري المصري
الأمتع في تاريخ أبطال أوروبا؟ باريس يتفوق في ذهاب نصف النهائي على بايرن بمباراة الـ 9 أهداف 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم 6 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
