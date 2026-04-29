هاري كين: يمكننا العودة في النتيجة إيابا.. وركلة جزاء باريس كانت قاسية

اعترف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، بخيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان.

وخسر بايرن ميونيخ أمام مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هاري كين في تصريحات لـ أمازون برايم عقب المباراة: "خيبة أمل لأننا خسرنا المباراة رغم تسجيلنا 4 أهداف

وأكمل "هذه مباراة خارج القواعد، عودتنا في النتيجة تشير إلى أنه يمكننا العودة في النتيجة ويتوجب علينا الفوز في أليانز أرينا."

وتقدم باريس سان جيرمان بنتيجة 5-2 مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل أوباميكانو ولويس دياز هدفين قلصا به الفارق إلى هدف واحد.

وأضاف مهاجم بايرن "كنا نعرف منذ البداية أن المباراة ستكون مفتوحة، وهناك قوتان هجوميتان في الفريقين."

وتابع "علينا أن نراجع ما حدث في المباراة، من أجل التأهل للنهائي نحتاج إلى الإيمان بالنفس، فما حدث اليوم يجعلنا نؤمن بأنفسنا خاصة وأننا استطعنا العودة اليوم."

كما تحدث هاري كين عن ركلة جزاء باريس سان جيرمان "كانت ركلة قاسية، وكان بإمكاننا حسم المباراة مبكرًا."

وأردف "أعتقد أن الدفاع كان مذهلاً رغم تسجيل تسعة أهداف. أحيانًا يتفوق المهاجمون."

وأتم "نذهب إلى ملعب أليانز وليس لدينا ما نخسره، فنحن نكون في أفضل حالاتنا عندما نكون متحمسين، سيكون الأمر متعلقاً بمن يستغل اللحظة المناسبة، ومع دعم الجماهير لنا، نأمل أن يدفعنا ذلك إلى تحقيق الفوز."

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد، وأرسنال.