ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز

يرى عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، أن مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ كانت رائعة.

وفاز باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ديمبيلي في تصريحات لـ قناة Canal+ عقب المباراة "لقد كانت مباراةً رائعة، والآن سنذهب إلى ميونخ، آملين في تحقيق الفوز للتأهل إلى النهائي."

وفاز عثمان ديمبيلي بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله هدفين من الأهداف الخمسة لفريقه.

وأكمل نجم باريس "ليس هناك خيبة أمل، حققنا نتيجة كبيرة أمام فريق كبير، وسعداء بما حققناه، ونهدف للوصول إلى المباراة النهائية، وعلينا التركيز في مباراة العودة."

وتقدم باريس سان جيرمان في النتيجة 5-2، قبل أن يقلص بايرن ميونيخ الفارق لهدف وحيد.

وتابع "كانت مباراة جميلة جدا، الفريقان كانا يسعيان للفوز، وأردنا الفوز في المباراة."

وأردف "تراجع أداؤنا قليلاً في نهاية المباراة، بايرن فريق من الطراز الرفيع."

وعن الدعم الذي يتلقاه في ناديه، قال باريس سان جيرمان شيء استئثنائي لي، لقد حصلت على مساعدة الجميع في اللحظات التي احتجت فيها إلى المساعدة."

وأتم "كان الفريقان يعتمدان على الهجوم ولا يترددان في تحقيق الفوز، إنها مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. نعلم أن بايرن ميونخ فريق قوي، ونحن كذلك، نحن سعداء بالنتيجة، رغم تقدمنا ​​5-2 في البداية."

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد، وأرسنال.