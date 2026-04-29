إنريكي: تعبت جدا مثل اللاعبين.. ولم أعش مثل تلك المباراة طوال 15 عاما كمدرب

اعترف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بأنه تعب من مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ مثل اللاعبين.

وفاز باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في تصريحات عبر بي ان سبورتس عقب المباراة: "تعبت جدا مثل اللاعبين من إدارة هذه المباراة، ولكن لم أعش أبدا مثل تلك المباراة كمدرب لمدة 15 عاما."

وأكمل "ستكون مباراة مرجعية للجميع، سعداء جدا بنتيجة المباراة، وعلينا الانتظار وأخذ قسط من الراحة قبل التفكير في مباراة العودة."

وأضاف "ستكون مباراة العودة مثيرة، وسنرى في الإياب ما رأيناه في المباراة الأولى."

وأتم "كلا الفريقان يسعيان إلى النهائي."

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد، وأرسنال.