تاه: أظهرنا نوعيتنا كفريق رغم قرارات الحكم المشكوك بها.. وواثقون في العودة

شدد جوناثان تاه لاعب بايرن ميونيخ على ثقته في قدرة فريقه على العودة في مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان.

وفاز باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل أربعة على ملعب حديقة الأمراء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تاه للصحفيين عقب المباراة: "حتى مع خسارتنا للمباراة، أظهرنا نوعية فريقنا، وأننا قادرين على التعامل مع العقبات، وحتى مع القرارات المشكوك فيها من الحكام مثل ركلة الجزاء وبعض الأخطاء الصغيرة هنا وهناك".

وتابع "في النهاية النتيجة فقط مثل 1-0، نعرف أننا يمكننا الفوز بهدفين في ملعبنا، لدينا ثقة كبيرة وسنقدم كل ما لدينا الأسبوع المقبل لنصل إلى النهائي".

وأصبحت المباراة هي أول مباراة تشهد تسجيل 9 أهداف في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب أليانز أرينا.