محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك

الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 00:33

كتب : FilGoal

شدد محمود صلاح مهاجم غزل المحلة على أن فريقه يبحث دائما عن الفوز في المباريات.

وسجل محمود صلاح هدفا ثمينا في الوقت القاتل ليتعادل غزل المحلة أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وقال محمود صلاح لاعب غزل المحلة عبر قناة "مودرن": "نحن لا نلعب من أجل التعادل، لكن إذا لم يتحقق الفوز فعلينا الحفاظ على نقطة التعادل وعدم خسارتها، خاصة أن التعادل أمام المقاولون يعد نقطة مهمة في صراع البقاء بالدوري".

وأضاف "أركز مع غزل المحلة على البقاء في الدوري. بالنسبة الاحتراف أفضل من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز".

وتعادل غزل المحلة أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري، والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

تقدم المقاولون العرب عن طريق يواكيم أوجيرا في الدقيقة 53.

ولكن نجح غزل المحلة في التعادل عن طريق محمود صلاح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بمجموعة الهبوط، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع.

ووصل غزل المحلة إلى التعادل رقم 18 هذا الموسم، ويفصله تعادل وحيد من أجل معادلة الرقم القياسي للتعادلات في موسم واحد والمسجل باسم الإسماعيلي

ويحتفظ النادي الإسماعيلي بالرقم القياسي كأكثر فريق تحقيقاً للتعادلات في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري، وهو 19 تعادلاً في موسم 2014 - 2015.

