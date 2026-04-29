محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك

شدد محمود صلاح مهاجم غزل المحلة على أن فريقه يبحث دائما عن الفوز في المباريات.

وسجل محمود صلاح هدفا ثمينا في الوقت القاتل ليتعادل غزل المحلة أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وقال محمود صلاح لاعب غزل المحلة عبر قناة "مودرن": "نحن لا نلعب من أجل التعادل، لكن إذا لم يتحقق الفوز فعلينا الحفاظ على نقطة التعادل وعدم خسارتها، خاصة أن التعادل أمام المقاولون يعد نقطة مهمة في صراع البقاء بالدوري".

وأضاف "أركز مع غزل المحلة على البقاء في الدوري. بالنسبة الاحتراف أفضل من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز".

وتعادل غزل المحلة أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري، والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.