علاء عبد العال: كثرة التعادلات؟ إن لم تفز فلا تخسر

يرى علاء عبد العال مدرب غزل المحلة أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه بالبقاء في الدوري.

وخطف غزل المحلة تعادلا ثمينا من المقاولون العرب في الوقت القاتل من المباراة التي انتهت 1-1 ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري (مجموعة تحديد الهبوط).

وقال علاء عبد العال مدرب غزل المحلة عبر قناة "مودرن": "واجهنا فريقا قويا دعم صفوفه بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وينافس بشكل شرس على البقاء في مسابقة الدوري".

وأضاف "خلقنا العديد من الفرص، لكننا عانينا من إنهاء الهجمات بشكل جيد، وفي النهاية سجلنا هدفا منحنا نقطة ثمينة".

تابع "كرة القدم بها 3 نتائج، بالطبع الفوز أفضلها، ولكن عندما لا تحقق الخيار الأفضل عليك أن تبتعد عن الخيار الأسوأ وألا تتعرض للخسارة".

وأتم "انتصرنا في مباراتين وتعادلنا في 5، ولم نخسر خلال 7 مباريات في المرحلة النهائية، ووصلنا إلى النقطة 30، أعتقد أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفنا بالبقاء في الدوري".

وتعادل غزل المحلة أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري، والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

تقدم المقاولون العرب عن طريق يواكيم أوجيرا في الدقيقة 53.

ولكن نجح غزل المحلة في التعادل عن طريق محمود صلاح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بمجموعة الهبوط، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع.

ووصل غزل المحلة إلى التعادل رقم 18 هذا الموسم، ويفصله تعادل وحيد من أجل معادلة الرقم القياسي للتعادلات في موسم واحد والمسجل باسم الإسماعيلي

ويحتفظ النادي الإسماعيلي بالرقم القياسي كأكثر فريق تحقيقاً للتعادلات في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري، وهو 19 تعادلاً في موسم 2014 - 2015.