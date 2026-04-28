بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 23:02

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موافقة مجلس كرة القدم "أيفاب" على تعديلات جديدة.

وكشف فيفا عبر موقعه الرسمي، عن موافقة أيفاب بالإجماع على منح البطاقة الحمراء للاعبين الذين يغطون أفواههم لإخفاء السلوك التمييزي وغير اللائق.

كما وافق مجلس كرة القدم على منح البطاقة الحمراء لأي لاعب يغادر الملعب احتجاجا على الحكم، أو أي مسؤول في الفريق يحرض اللاعبين على مغادرة الملعب.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه سيتم إبلاغ المنتخبات الـ 48 المشاركة في كأس العالم بهذه التعديلات في الأسابيع المقبلة.

وشهدت مباراة ريال مدريد أمام بنفيكا في الجولة الأخيرة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم واقعة عنصرية.

وزعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بعدما قام الأخير بتغطية فمه.

كما شهد نهائي كأس الأمم الإفريقية أزمة، بعدما انسحب لاعبو السنغال من الملعب اعتراضا على احتساب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتراجع لاعبو السنغال عن الانسحاب لتستكمل ويفوز المنتخب السنغال بهدف نظيف ويتوج باللقب.

واعتبرت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنتخب المغربي فائزا على حساب السنغال بثلاثية بناءً على اعتبار السنغال منسحبة.

