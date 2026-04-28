المحلة يقترب من "الرقم القياسي" بالتعادل مع المقاولون.. والبنك يؤزم موقف كهرباء الإسماعيلية

تعادل غزل المحلة أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري، والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

تقدم المقاولون العرب عن طريق يواكيم أوجيرا في الدقيقة 53.

ولكن نجح غزل المحلة في التعادل عن طريق محمود صلاح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بمجموعة الهبوط، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع.

ووصل غزل المحلة إلى التعادل رقم 18 هذا الموسم، ويفصله تعادل وحيد من أجل معادلة الرقم القياسي للتعادلات في موسم واحد والمسجل باسم الإسماعيلي

ويحتفظ النادي الإسماعيلي بالرقم القياسي كأكثر فريق تحقيقاً للتعادلات في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري، وهو 19 تعادلاً في موسم 2014 - 2015.

وفي مباراة أخرى، زادت مصاعب كهرباء الإسماعيلية بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

ورغم تقدم علي سليمان لصالح كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 56 عن طريق ضربة جزاء، إلا أن البنك الأهلي نجح في تسجيل ثلاثية.

تعادل أحمد متعب لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 65، قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التقدم في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح ياو أنور في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتصدر اللاعب الإريتري علي سليمان، وأحمد ياسر ريان، صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم بعدما رفعا رصيدهما إلى 10 أهداف.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الهبوط، فيما تأزم موقف كهرباء الإسماعيلية بعد توقف رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ 11 أول المراكز الهابطة لدوري المحترفين.

