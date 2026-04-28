المحلة يقترب من "الرقم القياسي" بالتعادل مع المقاولون.. والبنك يؤزم موقف كهرباء الإسماعيلية

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 22:39

كتب : FilGoal

المقاولون العرب أمام غزل المحلة

تعادل غزل المحلة أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة السابعة من مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري، والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

تقدم المقاولون العرب عن طريق يواكيم أوجيرا في الدقيقة 53.

ولكن نجح غزل المحلة في التعادل عن طريق محمود صلاح في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك زد يفوز على فاركو بهدف عاطف ويعقد موقفه في البقاء بالدوري القسم الثاني - الأندية تطالب اتحاد الكرة بالتأهل مباشرة لدوري المحترفين دون خوض الترقي

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بمجموعة الهبوط، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع.

ووصل غزل المحلة إلى التعادل رقم 18 هذا الموسم، ويفصله تعادل وحيد من أجل معادلة الرقم القياسي للتعادلات في موسم واحد والمسجل باسم الإسماعيلي

ويحتفظ النادي الإسماعيلي بالرقم القياسي كأكثر فريق تحقيقاً للتعادلات في موسم واحد في تاريخ الدوري المصري، وهو 19 تعادلاً في موسم 2014 - 2015.

وفي مباراة أخرى، زادت مصاعب كهرباء الإسماعيلية بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

ورغم تقدم علي سليمان لصالح كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 56 عن طريق ضربة جزاء، إلا أن البنك الأهلي نجح في تسجيل ثلاثية.

تعادل أحمد متعب لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 65، قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التقدم في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح ياو أنور في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتصدر اللاعب الإريتري علي سليمان، وأحمد ياسر ريان، صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم بعدما رفعا رصيدهما إلى 10 أهداف.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الهبوط، فيما تأزم موقف كهرباء الإسماعيلية بعد توقف رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ 11 أول المراكز الهابطة لدوري المحترفين.

نرشح لكم
في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك زد يفوز على فاركو بهدف عاطف ويعقد موقفه في البقاء بالدوري بعد 178 يوما دون فوز.. الإسماعيلي يصعق بتروجت بهدف قاتل ويحيي آماله في البقاء في الجول يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر قبل قمة الأهلي نفاد تذاكر مباراة الزمالك ضد الأهلي خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع مدافع لافيينا خبر في الجول - هداف المصرية للاتصالات أول صفقات إنبي في الموسم الجديد مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حقيقة عودة غيلاس قناوي
بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم 30 دقيقة | أمريكا
تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المحلة يقترب من "الرقم القياسي" بالتعادل مع المقاولون.. والبنك يؤزم موقف كهرباء الإسماعيلية 53 دقيقة | الدوري المصري
يد - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه ساعة | كرة يد
مباشر أبطال أوروبا - باريس (5)-(3) بايرن ميونيخ.. هدف غير محتسب ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبو ريدة يتواصل مع صلاح للاطمئنان على مستجدات إصابته ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الأهلي بطلا لدوري السيدات للمرة الرابعة على التوالي 2 ساعة | كرة يد
التشكيل - هجوم ناري لـ سان جيرمان.. وموسيالا وديفيز أساسيان مع بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة
