يد - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 22:21
كتب : FilGoal
حقق نادي أهلي طرابلس لقب الدوري الليبي بقيادة تدريبية مصرية.
وقاد مجدي أبو المجد ناي أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه.
وتوج فريق الأهلي طرابلس اليوم الثلاثاء بلقب الدوري الليبي للمحترفين لكرة اليد، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على نظيره الأهلي بنغازي بنتيجة 32-27، ضمن منافسات مرحلة التتويج التي أقيمت في البيضاء.
وجاء تتويج الأهلي طرابلس بعد مشوار مميز في البطولة، توجه بحسم اللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.
وشهدت المباراة الختامية تنافسا قويا بين الفريقين، قبل أن يحسم الأهلي طرابلس المواجهة لصالحه، ويظفر باللقب وسط أجواء حماسية ضمن مرحلة التتويج.
وسبق لمجدي أبو المجد تدريب نادي الزمالك وكذلك منتخب مصر للشباب.
كرة يد - الأهلي بطلا لدوري السيدات للمرة الرابعة على التوالي خبر في الجول - جاهزية عبد الرحمن حميد لكأس مصر لكرة اليد بعد تعافيه من الإصابة يد - بقيادة مصرية.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 38 في تاريخه كرة يد - بعدما حسم اللقب مبكرا.. الأهلي ينتصر على الزمالك في ختام دوري المحترفين انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري المصري.. وريال مدريد وقمة اليد كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق كرة يد - كريم هنداوي يدعم صفوف الاتحاد الليبي