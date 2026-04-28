يد - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 22:21

كتب : FilGoal

مجدي أبو المجد - كرة يد

حقق نادي أهلي طرابلس لقب الدوري الليبي بقيادة تدريبية مصرية.

وقاد مجدي أبو المجد ناي أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه.

وتوج فريق الأهلي طرابلس اليوم الثلاثاء بلقب الدوري الليبي للمحترفين لكرة اليد، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على نظيره الأهلي بنغازي بنتيجة 32-27، ضمن منافسات مرحلة التتويج التي أقيمت في البيضاء.

وجاء تتويج الأهلي طرابلس بعد مشوار مميز في البطولة، توجه بحسم اللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

لا يتوفر وصف.

وشهدت المباراة الختامية تنافسا قويا بين الفريقين، قبل أن يحسم الأهلي طرابلس المواجهة لصالحه، ويظفر باللقب وسط أجواء حماسية ضمن مرحلة التتويج.

وسبق لمجدي أبو المجد تدريب نادي الزمالك وكذلك منتخب مصر للشباب.

