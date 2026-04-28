انتهت أبطال أوروبا - باريس (5)-(4) بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق86. العارضة تمنع السادس بصاروخية من باركولا.

ق69. جوووول بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق68. هدف غير محتسب لبايرن عن طريق لويس دياز لوجوده في حالة تسلل.

ق64. جوووول ثالث لبايرن ميونيخ عن طريق أوباميكانو.

ق58. جووووول الخااامس لباريس سان جيرمان عن طريق ديمبيلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق55. جووووول رااابع لباريس سان جيرمان عن طريق كفارتسخيليا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أشرف حكيمي.

ق53. لايمر يهدر فرصة التعادل من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50. جووووول ثااالث لباريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبيلي من ركلة جزاء.

ق45+3. ركلة جزااااء لباريس سان جيرمان بعد لمسة يد على ألفونسو ديفيز.

ق41. جوووول صاروخي من ميكيل أوليسي.

ق32. جووووول الثاني لباريس سان جيرمان عن طريق جواو نيفيش برأسية بعد ركنية نفذها كفاراتسخيليا.

ق31. فرصة لأوليس بعد انطلاقة رائعة مر فيها من أكثر من لاعب ومنعها القائم.

ق24. جوووووول التعادل عن طريق كفارتسخيليا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق23. ديمبيلي يهدر فرصة انفراد بالمرمى بغرابة.

ق19. ماركينيوس ينقذ فرصة الهدف الثاني من على خط المرمى بعد انفراد من أوليس.

ق17. جووووول أول لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء عن طريق هاري كين.

ق15. ركلة جزاااء لبايرن ميونيخ حصل عليها لويس دياز بعد عرقلة من باتشو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل