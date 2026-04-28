كرة يد - الأهلي بطلا لدوري السيدات للمرة الرابعة على التوالي

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة يد

توج فريق الأهلي لكرة اليد سيدات بلقب الدوي المصري للمرة الرابعة تواليا.

وضمن الأهلي التتويج بلقب الدوري عقب الفوز على الشمس.

وفاز الأهلي على الشمس 32-21 ليتوج بلقب الدوري المصري للسيدات.

الأهلي حقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي والسابعة والثلاثين في تاريخ النادي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيدات النادي الأهلي على الشمس 12-8.

لكن سيدات الأهلي نجحن في توسيع الفارق بالشوط الثاني وفاز بنتيجة 32-21.

ويقود محمد عادل مهمة تدريب فريق السيدات بالنادي الأهلي لكرة اليد.

الدوري المصري لكرة اليد سيدات الأهلي سيدات
