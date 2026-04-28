كرة يد - الأهلي بطلا لدوري السيدات للمرة الرابعة على التوالي
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 21:23
كتب : FilGoal
توج فريق الأهلي لكرة اليد سيدات بلقب الدوي المصري للمرة الرابعة تواليا.
وضمن الأهلي التتويج بلقب الدوري عقب الفوز على الشمس.
وفاز الأهلي على الشمس 32-21 ليتوج بلقب الدوري المصري للسيدات.
الأهلي حقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي والسابعة والثلاثين في تاريخ النادي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم سيدات النادي الأهلي على الشمس 12-8.
لكن سيدات الأهلي نجحن في توسيع الفارق بالشوط الثاني وفاز بنتيجة 32-21.
ويقود محمد عادل مهمة تدريب فريق السيدات بالنادي الأهلي لكرة اليد.
يد - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي للمرة 13 في تاريخه خبر في الجول - جاهزية عبد الرحمن حميد لكأس مصر لكرة اليد بعد تعافيه من الإصابة يد - بقيادة مصرية.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 38 في تاريخه كرة يد - بعدما حسم اللقب مبكرا.. الأهلي ينتصر على الزمالك في ختام دوري المحترفين انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري المصري.. وريال مدريد وقمة اليد كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق كرة يد - كريم هنداوي يدعم صفوف الاتحاد الليبي