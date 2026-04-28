تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام ضمك.. وعودة تمبكتي

يقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم نادي الهلال في مواجهة ضمك بالدوري السعودي.

ويلعب الهلال أمام ضمك بعد قليل ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة ضمك كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ثيو هيرنانديز - تمبكتي - يوسف أكتشيتشيك - متعب الحربي

الوسط: سيرجي سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز

الهجوم: سالم الدوسري - كريم بنزيمة - مالكوم.

الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ76 نقطة، مع مباراة مؤجلة قد تعيد إشعال المنافسة.

فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، بفارق ضئيل عن مراكز الخطر.