في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 20:20

كتب : أحمد الخولي

تعرض ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي لكدمة قوية خلال مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

ويكشف لكم FilGoal.com موقف إصابات الأهلي قبل مواجهة الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن ياسر إبراهيم قد تعرض لكدمة قوية في الضلع وسيخضع لكشف طبي لمعرفة حجم الإصابة وتحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة.

كما يستمر يوسف بلعمري في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة لمحاولة اللقام بمواجهة الزمالك.

بينما يواصل كريم فؤاد مرحلة التجهيز والإعداد البدني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج باللقب.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

الأهلي الدوري المصري ياسر إبراهيم يوسف بلعمري
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - باريس ضد بايرن ميونيخ 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبو ريدة يتواصل مع صلاح للاطمئنان على مستجدات إصابته 23 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - الأهلي بطلا لدوري السيدات للمرة الرابعة على التوالي 35 دقيقة | كرة يد
التشكيل - هجوم ناري لـ سان جيرمان.. وموسيالا وديفيز أساسيان مع بايرن 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام ضمك.. وعودة تمبكتي ساعة | سعودي في الجول
في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
زد يفوز على فاركو بهدف عاطف ويعقد موقفه في البقاء بالدوري ساعة | الدوري المصري
القسم الثاني - الأندية تطالب اتحاد الكرة بالتأهل مباشرة لدوري المحترفين دون خوض الترقي 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528134/في-الجول-يكشف-موقف-إصابتي-ياسر-إبراهيم-وبلعمري-قبل-مواجهة-الزمالك