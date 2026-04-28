في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك

تعرض ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي لكدمة قوية خلال مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

ويكشف لكم FilGoal.com موقف إصابات الأهلي قبل مواجهة الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن ياسر إبراهيم قد تعرض لكدمة قوية في الضلع وسيخضع لكشف طبي لمعرفة حجم الإصابة وتحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة.

كما يستمر يوسف بلعمري في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة لمحاولة اللقام بمواجهة الزمالك.

بينما يواصل كريم فؤاد مرحلة التجهيز والإعداد البدني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج باللقب.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.