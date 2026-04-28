زد يفوز على فاركو بهدف عاطف ويعقد موقفه في البقاء بالدوري

فاز زد على حساب فاركو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع السابع من مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري.

وسجل هدف المباراة الوحيد أحمد عاطف لاعب زد في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة رفع زد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الهروب من الهبوط.

أما فاركو، فتعقد موقفه بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز 12، متساويا مع حرس الحدود بنفس عدد النقاط.

ويلعب زد في الجولة السابعة أمام الجونة الساعة الخامسة مساء الأربعاء، على استاد خالد بشارة.

زحلقها براسه.. رأسية رائعة من أحمد عاطف تعلن عن الهدف الأول لزد في شباك فاركو pic.twitter.com/Eb1tjHPCQP — ON Sport (@ONTimeSports) April 28, 2026

ويهبط 4 فرق من مجموعة الهروب من الهبوط، إلى دوري المحترفين.

ويتبقى لفاركو 7 مواجهات أمام المقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية، ومودرن سبورت، وطلائع الجيش، والبنك الأهلي، والإسماعيلي.

أما زد فينتظره مواجهات أمام الجونة، وحرس الحدود، وبيراميدز، وغزل المحلة، والإسماعيلي، ووادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.