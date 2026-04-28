القسم الثاني - الأندية تطالب اتحاد الكرة بالتأهل مباشرة لدوري المحترفين دون خوض الترقي

طالب عدد من الأندية المتأهلة إلى دورة الترقي بالقسم الثاني، بالتأهل مباشرة إلى دوري المحترفين.

ويقام دوري القسم الثاني بنظام 6 مجموعات، بواقع مجموعتين للقاهرة، ومثلهما لبحري، بالإضافة لمجموعتين للصعيد.

واكتمل دوري الترقي بتأهل 6 فرق، بواقع فريقين متصدري مجموعتي القاهرة بورفؤاد والنصر، وفريقين من مجموعتي الصعيد الألومنيوم وتيم اف سي، وفريقين متصدري مجموعتي بحري وهما الأولمبي وميجا سبورت.

ويقام دوري الترقي بنظام المواجهة المباشرة ذهابا وإيابا بين متصدر كل مجموعتين.

وعلم FilGoal.com أن بعض الأندية خاطبت اتحاد الكرة وديا من أجل إلغاء دورة الترقي والتأهل مباشرة لدوري المحترفين.

ومن المقرر أن تقام مواجهات دورة الترقي بدءًا من الأسبوع المقبل، وفقا للمواعيد التالية:

- مجموعة صعيد

مباراة الذهاب

الألومنيوم ضد تيم اف سي

يوم الإثنين 4 مايو

ملعب الألومنيوم

مباراة الإياب

تيم اف سي ضد الألومنيوم

يوم الإثنين 11 مايو

ملعب دجلة سبورت

- مجموعة بحري

مباراة الذهاب

الأولمبي ضد ميجا سبورت

يوم الأربعاء 6 مايو

ملعب الأولمبي

مباراة الإياب

ميجا سبورت ضد الأولمبي

يوم الأربعاء 12 مايو

ملعب المنصورة

- مجموعة القاهرة

بورفؤاد والنصر

الذهاب يوم الثلاثاء 5 مايو

الإياب يوم الثلاثاء 13 مايو

وستحدد القرعة مباراتي الذهاب والإياب