بطل أمم إفريقيا.. تقرير: 7 مايو الموعد النهائي لرد المغرب على استئناف السنغال

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

المغرب - السنغال

أخطرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الاتحاد المغربي بالموعد النهائي للرد على شكوى السنغال في النزاع الدائر حول أحقية بطل كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا بعد اعتبار السنغال منسحبا من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

وذكر موقعLe360 Sport المغربي، أن محكمة كاس أبلغت المغرب بتقديم مذكرة الدفاع يوم 7 مايو.

وأشار الموقع إلى أن الجامعة الملكية المغربية أعدت ملفا قانونيا قويا وتبدي ثقتها في سلامة موقفها.

وتتراوح المدة الزمنية لحسم القضية من 9 إلى 12 شهرًا، وبالتالي معرفة بطل أمم إفريقيا 2025 سيكون عام 2027، وفقا لتقرير الموقع المغربي.

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

وكشف كاف في بيان رسمي، عن سحب اللقب من السنغال استنادا إلى المواد 82، و83، و84.

وكشف كاف في بيانه "قرر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه تطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تم تسجيل نتيجة المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم."

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

