القسم الثاني - بورفؤاد والنصر آخر المتأهلين.. نظام دورة الترقي ومواعيد المواجهات

حسم فريقا بورفؤاد والنصر تأهلهما إلى دورة الترقي ضمن منافسات دوري القسم الثاني "ب".

وتعادل بورفؤاد أمام المريخ سلبيا دون أهداف، فيما حقق النصر الفوز على حساب النصر للتأمين بهدف نظيف.

ووسع النصر الفارق في منافسات المجموعة أ ضمن مجموعتي القاهرة أمام أقرب منافسيه القناطر الخيرية صاحب المركز الثاني.

النصر رفع رصيده إلى 55 نقطة، فيما يلاحقه القناطر الخيرية برصيد 50 نقطة.

وفي المجموعة الثانية بالقاهرة، تأهل بورفؤاد بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة متقدما على العبور بالقليوبية بفارق 3 نقاط.

وتعادل العبور ضمن الجولة ذاتها أمام الزرقا بهدف لكل فريق.

واكتمل دوري الترقي بتأهل 6 فرق، بواقع فريقين متصدري مجموعتي القاهرة بورفؤاد والنصر، وفريقين من مجموعتي الصعيد الألومنيوم وتيم اف سي، وفريقين متصدري مجموعتي بحري وهما الأولمبي وميجا سبورت.

ويقام دوري الترقي بنظام المواجهة المباشرة ذهابا وإيابا بين متصدر كل مجموعتين.

وجاء المواجهات كالتالي:

- مجموعة صعيد

مباراة الذهاب

الألومنيوم ضد تيم اف سي

يوم الإثنين 4 مايو

ملعب الألومنيوم

مباراة الإياب

تيم اف سي ضد الألومنيوم

يوم الإثنين 11 مايو

ملعب دجلة سبورت

- مجموعة بحري

مباراة الذهاب

الأولمبي ضد ميجا سبورت

يوم الأربعاء 6 مايو

ملعب الأولمبي

مباراة الإياب

ميجا سبورت ضد الأولمبي

يوم الأربعاء 12 مايو

ملعب المنصورة

- مجموعة القاهرة

بورفؤاد والنصر

الذهاب يوم الثلاثاء 5 مايو

الإياب يوم الثلاثاء 13 مايو

وستحدد القرعة مباراتي الذهاب والإياب