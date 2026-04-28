نفاد تذاكر مباراة الزمالك ضد الأهلي

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 19:08

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباريات مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وكانت تذكرتي قد طرحت التذاكر فجر اليوم الثلاثاء قبل أن تنفد خلال عدة ساعات.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل 1 مايو في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل خلال الجولة الماضية ضد إنبي بدون أهداف، بينما خسر الأهلي من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقفطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

