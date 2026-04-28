خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع مدافع لافيينا
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 18:32
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي زد اتفاقه مع لافيينا بشأن ضم موسى محمد مدافع الفريق بداية من الموسم المقبل.
وسيكون موسى أول صفقات نادي زد في الموسم الجديد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن موسى محمد وقع على عقود انضمامه لنادي زد.
وسيقوم نادي زد بتحويل القيمة المالية لنادي لافيينا بشأن انتقال موسى محمد بعد الانتهاء من منافسات دوري المحترفين.
وينافس نادي لافيينا على البطاقتين المتبقيتين من دوري المحترفين للتأهل للدوري الممتاز.
