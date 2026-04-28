مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حقيقة عودة غيلاس قناوي

أثار منشور باسم غيلاس قناوي لاعب المصري السابق الغموض حول مصير عودته إلى الفريق البورسعيدي من جديد.

غيلاس قناوي النادي : اتحاد العاصمة

وأعلن المصري موافقته على بيع غيلاس قناوي لاتحاد العاصمة في يوليو 2024 لصعوبة عودته من الجزائر لارتباطه بالخدمة العسكرية.

وكتب حساب باسم غيلاس قناوي عن عودته إلى المصري قريبا.

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "غيلاس قناوي تواصل معنا وأوضح أنه الحساب الذي نشر عودته ليس له علاقة به".

واختتم المصدر تصريحاته "غيلاس قناوي مستقر في الجزائر بالوقت الحالي".

اللاعب كان قد انضم للمصري في بداية موسم 2023 -2024 ووقع لمدة 3 سنوات.

وأعلن المصري موافقته على بيع غيلاس قناوي في يوليو 2024 لصعوبة عودته من الجزائر لارتباطه بالخدمة العسكرية.

الجزائري صاحب الـ 26 عاما لعب 29 مباراة بقميص المصري في الموسم قبل الماضي وتمكن من تسجيل 4 أهداف.

ويلعب قناوي في الوقت الحالي رفقة شباب قسنطينة الجزائري معارا منذ يناير الماضي من اتحاد العاصمة.