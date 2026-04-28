مصدر من المصري يكشف لـ في الجول حقيقة عودة غيلاس قناوي

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 17:47

كتب : عمرو نبيل

غيلاس قناوي - المصري

أثار منشور باسم غيلاس قناوي لاعب المصري السابق الغموض حول مصير عودته إلى الفريق البورسعيدي من جديد.

غيلاس قناوي

النادي : اتحاد العاصمة

وأعلن المصري موافقته على بيع غيلاس قناوي لاتحاد العاصمة في يوليو 2024 لصعوبة عودته من الجزائر لارتباطه بالخدمة العسكرية.

وكتب حساب باسم غيلاس قناوي عن عودته إلى المصري قريبا.

ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري رأسية طمين تعيد الانتصارات للمصري بالفوز على سموحة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين تشكيل المصري - عودة حمدي لحراسة المرمى.. وطمين يقود الهجوم أمام سموحة

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "غيلاس قناوي تواصل معنا وأوضح أنه الحساب الذي نشر عودته ليس له علاقة به".

واختتم المصدر تصريحاته "غيلاس قناوي مستقر في الجزائر بالوقت الحالي".

اللاعب كان قد انضم للمصري في بداية موسم 2023 -2024 ووقع لمدة 3 سنوات.

الجزائري صاحب الـ 26 عاما لعب 29 مباراة بقميص المصري في الموسم قبل الماضي وتمكن من تسجيل 4 أهداف.

ويلعب قناوي في الوقت الحالي رفقة شباب قسنطينة الجزائري معارا منذ يناير الماضي من اتحاد العاصمة.

في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك زد يفوز على فاركو بهدف عاطف ويعقد موقفه في البقاء بالدوري بعد 178 يوما دون فوز.. الإسماعيلي يصعق بتروجت بهدف قاتل ويحيي آماله في البقاء في الجول يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر قبل قمة الأهلي نفاد تذاكر مباراة الزمالك ضد الأهلي خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع مدافع لافيينا خبر في الجول - هداف المصرية للاتصالات أول صفقات إنبي في الموسم الجديد انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) بتروجت.. 3 نقاط ثمينة
في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
زد يفوز على فاركو بهدف عاطف ويعقد موقفه في البقاء بالدوري 16 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني - الأندية تطالب اتحاد الكرة بالتأهل مباشرة لدوري المحترفين دون خوض الترقي 29 دقيقة | القسم الثاني
بطل أمم إفريقيا.. تقرير: 7 مايو الموعد النهائي لرد المغرب على استئناف السنغال 33 دقيقة | أمم إفريقيا
القسم الثاني - بورفؤاد والنصر آخر المتأهلين.. نظام دورة الترقي ومواعيد المواجهات 47 دقيقة | القسم الثاني
بعد 178 يوما دون فوز.. الإسماعيلي يصعق بتروجت بهدف قاتل ويحيي آماله في البقاء ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر قبل قمة الأهلي ساعة | الدوري المصري
مسار بطلا لدوري السيدات للمرة الثالثة على التوالي ساعة | رياضة نسائية
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
