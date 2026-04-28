تقرير: بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد يعطل تحرك برشلونة لضم مونيوز

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 17:13

كتب : FilGoal

فيكتو مونيوز - أوساسونا

يتابع برشلونة موقف فيكتور مونيوز لاعب أوساسونا تمهيدا لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك مونيوز شرطا جزائيا في عقده بقيمة 40 مليون يورو.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللاعب يحظى بإعجاب إدارة برشلونة، التي حرصت على متابعته عن قرب، في ظل سعي الفريق لتدعيم الخط الهجومي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة تبدو معقدة بسبب وجود بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد.

ولا يقتصر الاهتمام على برشلونة فقط، إذ دخلت أندية من الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني في سباق التعاقد مع اللاعب، بعد تألقه هذا الموسم.

وشارك مونيوز في 35 مباراة مع أوساسونا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5، كما نجح في الظهور مع منتخب إسبانيا الأول.

ويستمر برشلونة في دراسة الصفقة مع الإبقاء على خيارات أخرى، تحسبا لصعوبة حسم التعاقد أو تفعيل ريال مدريد لبند إعادة الشراء.

وفي حال عدم انتقاله إلى برشلونة، يمتلك اللاعب عدة عروض محتملة تمنحه فرصة الرحيل وخوض تجربة جديدة في مسيرته.

ريال مدريد برشلونة أوساسونا فيكتور مونيوز
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/528122/تقرير-بند-إعادة-شراء-لصالح-ريال-مدريد-يعطل-تحرك-برشلونة-لضم-مونيوز