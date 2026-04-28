مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال 

أوضح كوكي لاعب أرسنال أنه يشعر بألم في المعدة كلما اقترب موعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وقال اللاعب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "كلما اقترب موعد مباراة نصف النهائي أشعر دائما بالتوتر في المعدة، مثلما يحدث في أول موعد مع فتاة تعجبني، لكن أثناء المباراة أكون هادئا".

وأكمل "التوازن؟ هذه المباريات تحسم بالتفاصيل الصغيرة، ورأينا ذلك بالفعل في ربع النهائي، هناك حاجة إلى أقصى درجات التركيز".

وواصل "لا أشعر بأن هذا نصف النهائي خاص، أتلتيكو مدريد لعب 7 مرات في هذا الدور، نستمتع بهذه المباريات، سنلعب ضد فريق كبير مثل أرسنال".

وأتم "إذا استطعنا توديع أنطوان جريزمان بدوري أبطال أوروبا فسيكون رائعا للجميع، نلعب لمحاولة تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه، وأكبر ما يمكننا التتويج به هو دوري أبطال أوروبا".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة أرسنال أمام أتلتيكو مدريد المنتصر من لقاء بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان.