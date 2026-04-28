مؤتمر سيميوني: طبيعي أن تريد عدة أندية ضم ألفاريز.. وأبطال أوروبا ليس ضغطا

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 15:25

كتب : FilGoal

شدد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على أن هناك عدة أندية تريد التعاقد مع خوليان ألفاريز لأنه لاعب استثنائي.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "مستقبل خوليان ألفاريز؟ أنا لست داخل رأسه، أفهم أنه من الطبيعي أن يكون لاعبا استثنائيا مثله يريده أرسنال وبرشلونة وباريس سان جيرمان لأنه جيد جدا".

وأضاف "انضمام أديمولا لوكمان كان له تأثير كبير على الفريق، إنه يقدم شيئا مختلفا في الهجوم ويمنحنا الكثير ويتحسن دفاعيا، سنرى إذا كان قادرا على التعافي، لأنه ما زال يشعر ببعض الألم".

وأكمل "الحلم بدوري أبطال أوروبا أمر جيد، لكن الواقع هو ما يحدث على الأرض وما يريده الله".

وأتم "دوري أبطال أوروبا مسؤولية وهدف كبير للنادي لم يحققه من قبل، لكنه ليس ضغطا، في النهاية اللاعبون هم من يحسمون هذه المباريات".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة أرسنال أمام أتلتيكو مدريد المنتصر من لقاء بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان.

