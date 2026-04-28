ذا أثليتك: بيريز يدعم التعاقد مع مورينيو لقيادة ريال مدريد

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 15:24

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فلورنتينو بيريز - رئيس ريال مدريد

يدعم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فكرة التعاقد مع جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك مع اقتراب رحيل ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم، بعد توليه المهمة في يناير خلفا لـ تشابي ألونسو.

وكشفت شبكة ذا أثليتك إلى أن قرار اختيار المدرب الجديد يقوده بيريز بشكل مباشر، على عكس ما حدث في التعيينات السابقة التي شهدت دورا أكبر للإدارة التنفيذية.

ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز

ويرغب رئيس ريال مدريد في إعادة بناء مشروع الفريق، خاصة مع اقتراب النادي من إنهاء موسم ثان على التوالي دون التتويج ببطولات كبرى مثل الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا.

ويعد مورينيو الخيار المفضل لبيريز، رغم وجود بعض الأصوات داخل النادي التي تعارض عودته بسبب تجاربه السابقة.

ويدعم بيريز فكرة التعاقد مع مورينيو عقب نهاية الموسم الجاري.

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013، وحقق 3 ألقاب، أبرزها الدوري الإسباني موسم 2011-2012 برقم قياسي من النقاط.

ورغم نجاحه، شهدت فترته توترات داخل غرفة الملابس، خاصة مع إيكر كاسياس، ما أثار جدلا بين الجماهير ووسائل الإعلام.

ويرتبط مورينيو حاليا بعقد مع بنفيكا حتى 2027، مع وجود شرط جزائي يسمح بفسخ التعاقد مقابل نحو 3 ملايين يورو.

ويفكر ريال مدريد أيضا في أسماء أخرى، مثل ماوريسيو بوتشيتينو وديدييه ديشامب، إلى جانب إعجاب قديم بيورجن كلوب.

ويواصل النادي سياسة الاعتماد على مدربين سبق لهم العمل داخل الفريق، كما حدث مع زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي في ولايات سابقة.

تقرير: بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد يعطل تحرك برشلونة لضم مونيوز رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع ماينو على تجديد عقده مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال  مؤتمر سيميوني: طبيعي أن تريد عدة أندية ضم ألفاريز.. وأبطال أوروبا ليس ضغطا فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان
تقرير: بند إعادة شراء لصالح ريال مدريد يعطل تحرك برشلونة لضم مونيوز 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) بتروجت.. هدف محقق يضيع 32 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع ماينو على تجديد عقده 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ESPN: إصابة قوية تُنهي موسم لوكا زيدان وتهدد مشاركته في كأس العالم مع الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كوكي: أشعر بألم في معدتي كلما اقترب موعد مباراة أرسنال  ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سيميوني: طبيعي أن تريد عدة أندية ضم ألفاريز.. وأبطال أوروبا ليس ضغطا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: بيريز يدعم التعاقد مع مورينيو لقيادة ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جدو: تفهمت غضب تريزيجيه بعد المباراة.. وغياب إمام عاشور أراحنا في بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
