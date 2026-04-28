ذا أثليتك: بيريز يدعم التعاقد مع مورينيو لقيادة ريال مدريد

يدعم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فكرة التعاقد مع جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك مع اقتراب رحيل ألفارو أربيلوا بنهاية الموسم، بعد توليه المهمة في يناير خلفا لـ تشابي ألونسو.

وكشفت شبكة ذا أثليتك إلى أن قرار اختيار المدرب الجديد يقوده بيريز بشكل مباشر، على عكس ما حدث في التعيينات السابقة التي شهدت دورا أكبر للإدارة التنفيذية.

ويرغب رئيس ريال مدريد في إعادة بناء مشروع الفريق، خاصة مع اقتراب النادي من إنهاء موسم ثان على التوالي دون التتويج ببطولات كبرى مثل الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا.

ويعد مورينيو الخيار المفضل لبيريز، رغم وجود بعض الأصوات داخل النادي التي تعارض عودته بسبب تجاربه السابقة.

ويدعم بيريز فكرة التعاقد مع مورينيو عقب نهاية الموسم الجاري.

وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013، وحقق 3 ألقاب، أبرزها الدوري الإسباني موسم 2011-2012 برقم قياسي من النقاط.

ورغم نجاحه، شهدت فترته توترات داخل غرفة الملابس، خاصة مع إيكر كاسياس، ما أثار جدلا بين الجماهير ووسائل الإعلام.

ويرتبط مورينيو حاليا بعقد مع بنفيكا حتى 2027، مع وجود شرط جزائي يسمح بفسخ التعاقد مقابل نحو 3 ملايين يورو.

ويفكر ريال مدريد أيضا في أسماء أخرى، مثل ماوريسيو بوتشيتينو وديدييه ديشامب، إلى جانب إعجاب قديم بيورجن كلوب.

ويواصل النادي سياسة الاعتماد على مدربين سبق لهم العمل داخل الفريق، كما حدث مع زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي في ولايات سابقة.