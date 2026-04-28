فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد

عاد ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال للمشاركة في تدريبات فريقه بشكل طبيعي استعدادا لمباراة أتلتيكو مدريد.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما غدا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة فوتبول لندن، فإن اللاعب الإيطالي تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها في القدم وشارك في التدريبات وأصبح متاحا لميكيل أرتيتا مدرب الفريق.

وغاب كالافيوري عن المباريات الـ 4 الأخيرة لأرسنال أمام بورنموث ومانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري، بالإضافة إلى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتنج لشبونة.

وابتعد المدافع عن المشاركة في المباريات خلال 63 يوما من الموسم الجاري بواقع غيابه عن 15 مباراة بعد تعرضه لـ 3 إصابات.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في 31 مباراة مع فريقه الإنجليزي وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة أرسنال أمام أتلتيكو مدريد المنتصر من لقاء بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان.