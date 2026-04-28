خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي

تقدم نادي أيك السويدي بعرض لضم صامويل أمادي لاعب سموحة المعار من سيراميكا كليوباترا.

ويلعب صامويل أمادي مع فريق سموحة معارا من سيراميكا كليوباترا للموسم الثاني على التوالي.

وعلم FilGoal.com أن نادي آيك السويدي تقدم بعرض عن طريق أحد الوسطاء لضم صامويل أمادي لاعب سموحة المعار من سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر التفاوض بين ناديي آيك وسيراميكا كليوباترا خلال الفترة المقبلة لتحديد المطالب المالية لإتمام الصفقة.

ويقود أيك السويدي المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق لفريق الأهلي.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويحتل أيك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السويدي عقب خمس جولات بعد تلقي هزيمتين متتاليتين في آخر جولتين.

وجمع أيك السويدي 7 نقاط من خمس مباريات خاضهم الفريق في الدوري حتى الآن.

وسجل صامويل أمادي 5 أهداف مع سموحة هذا الموسم في الدوري من 20 مباراة خاضهم مع الفريق.

وكان قد قاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.