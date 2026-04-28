المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد

سافر إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي إلى مدينة مدريد التي عبر عن حبه لها من قبل.

إنزو فيرنانديز النادي : تشيلسي تشيلسي

وبحسب صحيفة أس، فإن اللاعب الأرجنتيني حصل على موافقة ناديه من أجل السفر إلى العاصمة الإسبانية لمشاهدة مباراة تنس.

وتحدث إنزو فيرنانديز في مقابلة صحفية عن رغبته في أن يعيش بمدينة مدريد نظرا لأنها تشبه بوينس آيرس عاصمة بلاده الأرجنتين.

وقررت إدارة البلوز عقب هذه التصريحات معاقبة اللاعب بالإيقاف مباراتين.

وكشف خافير باستوري وكيل أعمال إنزو فيرنانديز أن إدارة البلوز قررت معاقبة موكله لتصريحاته دون التحدث معه.

وقال باستوري في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "تلقيت رسالة من تشيلسي يوم الخميس، بينما كان إنزو في طريقه للعودة إلى لندن، أخبروني أنهم يريدون

التحدث معي بشأن تصريحاته، وأرسلوا لي رابط المقابلة".

وواصل "رددت بأنه لا توجد أي مشكلة، وأنني شاهدت المقابلة أيضا، ولم يظهر فيها أي عدم احترام للنادي، أو لزملائه، أو للجماهير، أو لأي طرف آخر، لم يتحدث إنه يريد الرحيل أو أنه يفضل العيش في مدريد بدلا من لندن، ولم يسئ إلى أي شخص".

وأتم "بعد أن أرسلت ردي، لم أتلق أي رد منهم، ويبدو أنهم كانوا قد اتخذوا قرار معاقبته حتى قبل وصوله إلى النادي".

وانضم إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي يناير 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.