المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 13:31

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز

سافر إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي إلى مدينة مدريد التي عبر عن حبه لها من قبل.

وبحسب صحيفة أس، فإن اللاعب الأرجنتيني حصل على موافقة ناديه من أجل السفر إلى العاصمة الإسبانية لمشاهدة مباراة تنس.

وتحدث إنزو فيرنانديز في مقابلة صحفية عن رغبته في أن يعيش بمدينة مدريد نظرا لأنها تشبه بوينس آيرس عاصمة بلاده الأرجنتين.

أخبار متعلقة:
ذا أثلتيك: إنزو يدخل خيارات مانشستر سيتي لتعويض رحيل برناردو سيلفا روسينيور: أي فريق سيفتقد إنزو.. وقرارنا كان من أجل مستقبل النادي روسينيور: إنزو اعتذر لي وللنادي.. ولن يلعب أمام مانشستر سيتي وكيل إنزو فيرنانديز: تشيلسي قرر معاقبته قبل سماع ردنا

وقررت إدارة البلوز عقب هذه التصريحات معاقبة اللاعب بالإيقاف مباراتين.

وكشف خافير باستوري وكيل أعمال إنزو فيرنانديز أن إدارة البلوز قررت معاقبة موكله لتصريحاته دون التحدث معه.

وقال باستوري في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "تلقيت رسالة من تشيلسي يوم الخميس، بينما كان إنزو في طريقه للعودة إلى لندن، أخبروني أنهم يريدون

التحدث معي بشأن تصريحاته، وأرسلوا لي رابط المقابلة".

وواصل "رددت بأنه لا توجد أي مشكلة، وأنني شاهدت المقابلة أيضا، ولم يظهر فيها أي عدم احترام للنادي، أو لزملائه، أو للجماهير، أو لأي طرف آخر، لم يتحدث إنه يريد الرحيل أو أنه يفضل العيش في مدريد بدلا من لندن، ولم يسئ إلى أي شخص".

وأتم "بعد أن أرسلت ردي، لم أتلق أي رد منهم، ويبدو أنهم كانوا قد اتخذوا قرار معاقبته حتى قبل وصوله إلى النادي".

وانضم إنزو فيرنانديز إلى تشيلسي يناير 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي وينتهي عقده مع البلوز صيف 2032.

إنزو فيرنانديز تشيلسي مدريد
نرشح لكم
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية ميلان يعلن خضوع مودريتش لجراحة في الوجه بعد الخسارة من جالاتاسراي.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه
أخر الأخبار
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 14 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان 59 دقيقة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528109/المدينة-التي-تشبه-بوينس-آيرس-أس-إنزو-فيرنانديز-يسافر-إلى-مدريد