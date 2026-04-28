فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 13:16

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع إيقاف القيد عن نادي الاتحاد السكندري.

وتعرض الاتحاد السكندري لإيقاف القيد في وقت سابق من قبل فيفا لمدة 3 فترات قيد.

وكان محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري قد قال: "إيقاف قيد الاتحاد بسبب 3500 دولار مستحقات متأخرة لـ نامورى تراروى. وسيتم دفع القيمة في أقرب وقت ممكن لإنهاء أزمة إيقاف القيد".

وسبق أن عوقب الاتحاد بإيقاف القيد لمدة 3 فترات شهر مارس الماضي وتم حل الأزمة سريعا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في مجموعة تجنب الهبوط برصيد 28 نقطة.

وتضم قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد من فيفا

الزمالك 14 قضية

الإسماعيلي 5 قضايا

إيسترن كومباني 4 قضايا

راية قضية واحدة

نادي تلا قضية واحدة

الاتحاد السكندري قضية واحدة

مودرن سبورت قضية واحدة

الاتحاد السكندري فيفا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528107/فيفا-يعلن-رفع-إيقاف-القيد-عن-الاتحاد-السكندري