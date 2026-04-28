فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 13:16
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع إيقاف القيد عن نادي الاتحاد السكندري.
وتعرض الاتحاد السكندري لإيقاف القيد في وقت سابق من قبل فيفا لمدة 3 فترات قيد.
وكان محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري قد قال: "إيقاف قيد الاتحاد بسبب 3500 دولار مستحقات متأخرة لـ نامورى تراروى. وسيتم دفع القيمة في أقرب وقت ممكن لإنهاء أزمة إيقاف القيد".
وسبق أن عوقب الاتحاد بإيقاف القيد لمدة 3 فترات شهر مارس الماضي وتم حل الأزمة سريعا.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في مجموعة تجنب الهبوط برصيد 28 نقطة.
وتضم قائمة الأندية المصرية الموقوفة عن القيد من فيفا
الزمالك 14 قضية
الإسماعيلي 5 قضايا
إيسترن كومباني 4 قضايا
راية قضية واحدة
نادي تلا قضية واحدة
الاتحاد السكندري قضية واحدة
مودرن سبورت قضية واحدة
مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري ماييلي: الفوز على الأهلي كان إلزاميا بعد الخسارة من الزمالك مؤتمر يورتشيتش: هذا الفارق بين الأهلي والزمالك.. ولم نكن لنخسر أمام الأبيض بحكم أجنبي مؤتمر توروب: من الغريب أن نخسر بثلاثية أمام بيراميدز.. ومستقبلي ليس في يدي في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز ناصر ماهر: انتصرنا على الأهلي لأننا لعبنا بطريقتنا عكس مباراة الزمالك الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه.. ماييلي يحرز ثنائية في الأهلي