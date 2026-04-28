بعد الخسارة من جالاتاسراي.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي فنربخشة إقالة مدربه الإيطالي دومينيكو تيديسكو بعد الخسارة من جالاتاسراي.

واقترب جالاتاسراي من التتويج بلقب الدوري التركي بعد الفوز على غريمه فنربخشة بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 31 من المسابقة.

وأشار النادي إلى أنه تمت إقالة تيديسكو بالإضافة إلى ديفين أوزيك المدير الرياضي.

وسيقود مساعد المدرب السابق زكي مراد جولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ووسع الأسود الفارق مع الكماري لـ 7 نقاط قبل 3 جولات على النهاية ويحتاج لفوز واحد على الأقل من أجل حسم لقب الدوري.

وأصبح رصيد جالاتاسراي 74 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد فنربخشة عند 67 نقطة في المركز الثاني.

وتولى تيديسكو تدريب الفريق في بداية الموسم الحالي، وخاض الفريق تحت قيادته 45 مباراة.

وتمكن فنربخشة من الفوز في 26 مباراة وتعادل في 12 وخسر في 7 آخرين.

واستطاع الفريق تسجيل 87 هدفا واستقبلت شباكه 46 آخرين.