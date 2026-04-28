كرة طائرة - الأهلي وبتروجت يختتمان مرحلة المجموعات بانتصار في بطولة إفريقيا
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 01:06
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي وبتروجت في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.
0
نادي الجيش الوطني | كرة الطائرة
3
بتروجت | كرة طائرة
بطولة الأندية الإفريقية لكرة الطائرةانتهت 21:00
وتقام بطولة إفريقيا للأندية رقم 47 في رواندا، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.
ويتواجد بتروجت في المجموعة الأولى والأهلي في الثانية.
وفاز الأهلي على إيه إس إنچيس الإيفواري بنتيجة 3-0.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-13 و25-15 و25-17.
فيما حقق بتروجت الفوز على الجيش الرواندي بنفس النتيجة
وجاءت نتائج الأشواط: 25-18 و25-18 و29-27.
ويعد الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.
وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.
ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.
