في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد

الثلاثاء، 28 أبريل 2026 - 00:23

كتب : FilGoal

خسر الشمال من منافسه السد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري القطري.

وجلس الدولي المصري أكرم توفيق على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وتوج السد في المباراة الحاسمة ببطولة الدوري القطري للمرة الـ 19 في تاريخه.

وللمرة الثالثة على التوالي يحصل السد على البطولة.

وتعد هذه البطولة هي الأولى للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للسد خارج إيطاليا، إذ تعتبر هذه التجربة هي الأولى له خارج أوروبا.

ولعب الشمال منذ الدقيقة 49 بـ 10 لاعبين بعد طرد عبد الصمد بوناصر.

وافتتح أكرم عفيف النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في دفاع الشمال في الدقيقة 20.

وضاعف روبرتو فيرمينو الفارق بعد دقيقتين قعب تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص بغداد بونجاح الفارق في الدقيقة 65 بعد تسديدة من داخل الـ 18.

وتمكن باولو أوتافيو لاعب السد من تسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 68 بعد تسديدة بوجه القدم الخارجي.

وفي الدقيقة 85 سجل جيسون موريو لاعب الشمال الهدف الثاني، لكنه لم يكن كافيا لحصد أي نقطة من المباراة.

وبهذا الفوز وصل السد للنقطة 45 في الصدارة وحسم اللقب بفارق 5 نقاط عن الشمال.

