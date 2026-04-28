في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد

خسر الشمال من منافسه السد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري القطري.

وجلس الدولي المصري أكرم توفيق على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وتوج السد في المباراة الحاسمة ببطولة الدوري القطري للمرة الـ 19 في تاريخه.

وللمرة الثالثة على التوالي يحصل السد على البطولة.

وتعد هذه البطولة هي الأولى للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للسد خارج إيطاليا، إذ تعتبر هذه التجربة هي الأولى له خارج أوروبا.

ولعب الشمال منذ الدقيقة 49 بـ 10 لاعبين بعد طرد عبد الصمد بوناصر.

وافتتح أكرم عفيف النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في دفاع الشمال في الدقيقة 20.

وضاعف روبرتو فيرمينو الفارق بعد دقيقتين قعب تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص بغداد بونجاح الفارق في الدقيقة 65 بعد تسديدة من داخل الـ 18.

وتمكن باولو أوتافيو لاعب السد من تسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 68 بعد تسديدة بوجه القدم الخارجي.

وفي الدقيقة 85 سجل جيسون موريو لاعب الشمال الهدف الثاني، لكنه لم يكن كافيا لحصد أي نقطة من المباراة.

أهداف المباراة | السد 3 - 2 الشمال في المباراة الختامية لدوري نجوم بنك الدوحة #دوري_نجوم_بنك_الدوحة — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 27, 2026

وبهذا الفوز وصل السد للنقطة 45 في الصدارة وحسم اللقب بفارق 5 نقاط عن الشمال.