في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 22:28

كتب : FilGoal

يس توروب - الأهلي

يدرس مجلس إدارة الأهلي 3 آراء حول مصير الجهاز الفني بقيادة يس توروب بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري المصري.

وخسر الأهلي بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

الرأي الأول: الإبقاء على توروب في ظل تبقي 3 مباريات على نهاية الموسم والشرط الجزائي الضخم.

الرأي الثاني: الإبقاء على توروب مع سحب صلاحيته وإجراء تعديلات على الجهاز الفني.

الرأي الثالث: فسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي لتوروب.

سجل ثلاثية بيراميدز كل من فيستون ماييلي (2) وكريم حافظ.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.

