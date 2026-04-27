ناصر ماهر: انتصرنا على الأهلي لأننا لعبنا بطريقتنا عكس مباراة الزمالك

أوضح ناصر ماهر لاعب بيراميدز أن فريقه حقق الانتصار على الأهلي بسبب اللعب بطريقته المعتادة عكس لقاء الزمالك.

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري.

وقال ناصر ماهر عبر أون سبورت: "لم نحقق النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة خاصة أمام الزمالك، ولم نلعب بطريقتنا ضد الزمالك".

وأضاف "الاستعداد قبل مباراة الأهلي كان جيدا، ولعبنا المباراة بطريقتنا ولذلك انتصرنا".

وأكمل "سنلعب على التتويج ببطولة الدوري حتى اللحظة الأخيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "لم نركز في نتيجة مباراة الزمالك وإنبي، ركزنا على أنفسنا فقط".

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.