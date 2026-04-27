ماييلي وحافظ يقودان بيراميدز للاحتفاظ بالمركز الثاني بثلاثية في شباك الأهلي

حقق بيراميدز الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري.

سجل ثلاثية بيراميدز كل من فيستون ماييلي (2) وكريم حافظ.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 47 نقطة انفرد بها بالمركز الثاني فيما ظل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة.

ويتربع الزمالك على قمة الدوري المصري 50 نقطة.

ولأول مرة يفوز بيراميدز على الأهلي في الدوري المصري ذهابا وإيابا منذ موسم 2018-19.

ويعد الفوز 3-0 هو أكبر انتصار لبيراميدز على الأهلي بعدما حققه من قبل في موسم 2022-23.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً، فيما سيحل بيراميدز ضيفا على إنبي قبلها في الخامسة عصرًا.











































































































































التشكيل

عاد حامد حمدان لتشكيل بيراميدز بعد انتهاء إيقافه عقب تعرضه للطرد ضد المصري، وعوّض غياب أحمد عاطف "قطة" الذي تعرض لإصابة بكسر في الأنف خلال لقاء الزمالك الأخير.

وبدأ محمود مرعي أساسيا في الدفاع لتعويض غياب أحمد سامي بسبب تراكم البطاقات، وتواجد أسامة جلال أساسيا بعد تعافيه من الإصابة.

وتواجد أحمد نبيل "كوكا" أساسيا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب المغربي يوسف بلعمري، فيما واجد أليو ديانج في الوسط وجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء.

وبدأ محمد شريف أساسيا في الهجوم ومن خلفه زيزو وتريزيجيه.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بقوة، توغل زيزو من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية سددها طاهر وأبعدها الدفاع لتصل للجهة اليمنى حيث محمد هاني الذي أرسل عرضية جديدة لطاهر الذي سدد كرة أبعدها الشناوي لركنية ببراعة في الدقيقة 2.

ظل الأهلي مسيطرا على الكرة في الدقائق الأولى، ثم بدأ بيراميدز الدخول في الأجواء وتحصل على ركنية أولى في الدقيقة 6.

وأشهر الألماني دانييل شالاجر بطاقة صفراء أولى في اللقاء لمحمد الشيبي بعد تدخل على تريزيجيه في منتصف الملعب في الدقيقة 13.

وسيغيب الدولي المغربي عن لقاء إنبي يوم الجمعة المقبل.

وبعد 6 دقائق أشهر الألماني بطاقة صفراء لمحمد هاني بعد تدخل على عودة فاخوري، ليغيب عن لقاء الزمالك في الجمعة المقبل.

وفي الدقيقة 32 جاءت أخطر فرص الأهلي بعرضية من هاني ورأسية من تريزيجيه تمر بجوار القائم.

ورد فيستون ماييلي برأسية وصلت سهلة في يد مصطفى شوبير بعد 4 دقائق.

وفي الدقيقة 38 تلقى حامد حمدان بطاقة صفراء بعد تدخل على ياسر إبراهيم.

الدقائق الأخيرة للشوط الأول مرت دون خطورة محققة وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الدقيقة 51 من الشوط الثاني شارك وليد الكرتي بدلا من محمود مرعي الذي خرج مصابا من أرض الملعب.

وكاد تريزيجيه أن يسجل بلمسة هدف تقدم الأهلي بعد عرضية محمد هاني صوب منطقة جزاء بيراميدز لكن كرته مرت ضعيفة بجوار القائم في الدقيقة 54.

وبعد دقيقتين سنحت للأهلي فرصة بهجمة مرتدة بدأها تريزيجيه الذي مرر لزيزو، وفضل زيزو التمرير على التسديد مهدرا فرصة محققة للتقدم.

وبعد دقيقة تألق مصطفى شوبير في التصدي لتصويبة أرضية من فيستون ماييلي من داخل الـ 18 وتصدى ياسر إبراهيم لمتابعة ناصر ماهر وشتت الكرة لركنية.

في الدقيقة 62 تدخل يس توروب بتغييرين بمشاركة محمد علي بن رمضان وأشرف بنشرقي بدلا من أليو ديانج ومحمد شريف على الترتيب.

وتألق شوبير في التصدي لفرصة من ماييلي الذي تسلم كرة طويلة وتوغل داخل الـ 18 وسدد كرة تصدى لها الحارس.

واستغل ماييلي خطأ دفاع الأهلي في التشتيت وسجل كرة قوية أرضية سكنت شباك شوبير في الدقيقة 70.

video:1

وسرعان ما أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 74 عن طريق تريزيجيه بعد عرضية أشرف بنشرقي.

وألغت تقنية الفيديو هدف الأهلي بداعي التسلل على المغربي.

وفي الدقيقة 77 استغل ماييلي تعثر ياسر إبراهيم وارتطامه بزلاكة في منتصف الملعب وانفرد وسدد في منتصف المرمى مضاعفا تقدم الأهلي.

video:2

ولم يستطع زلاكة وياسر استكمال اللقاء وخرج كلاهما من أرض الملعب.

وشارك كريم حافظ بدلا من زلاكة، ومروان عثمان بدلا من ياسر إبراهيم في الدقيقة 81.

أداء الأهلي تأثر بعد ثنائية ماييلي ورغم المحاولات إلا أنه لم يشكل أي خطورة على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 90+1 شارك مصطفى زيكو ويوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من عودة فاخوري وناصر ماهر.

وارتكب زيزو خطأ على كريم حافظ داخل منطقة الجزاء ليطلق الحكم صافرته معلنا ركلة جزاء لبيراميدز.

وفي الدقيقة 90+4 سجل كريم حافظ الهدف الثالث بتصويبة قوية على يسار شوبير الذي فشل في منع الكرة من سكون شباك.

وأهدر مروان عثمان فرصة في الدقيقة 90+9 لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز.