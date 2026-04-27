انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3)-(0) الأهلي.. السماوي ثانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 22 مباراة متفوقا على الأهلي الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

انتهت

ق 90+4: جووول كريم حافظ يسجل الثالث لبيراميدز

ق 90+3: ركلة جزاء لبيراميدز على الأهلي بعد عرقلة زيزو لكريم حافظ

ق 77: جووول الثاااني ماييلي يستغل خطأ دفاع الأهلي وينفرد ويسجل

ق 75: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 73: جووول التعااادل عرضية من بنشرقي وتريزيجه يسجل

ق 71: مشاركة إمام بدلا من طاهر

ق 70: جووول أووول ماييلي يسجل بتصويبة من خارج الـ 18

ق 65: مرتدة من ماييلي وتصويبة قوية يتصدى لها شوبير

ق 62: مشاركة بن رمضان وبنشرقي بدلا من ديانج وشريف

ق 57: شوبيريتصدى لفرصة ماييلي ومتابعة ناصر ماهر يبعدها ياسر ببراعة

ق 56: عرضية من زيزو لكن لم تجد من يسدد

ق 54: عرضية هاني ولمسة من تريزيجيه تمر بجوار القاااائم

ق 51: مشاركة الكرتي بدلا من مرعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: حامد حمدان يتلقى بطاقة صفراء جديدة بعد التدخل على ياسر إبراهيم

ق 36: رأسية ماييلي تصل سهلة في يد شوبير

ق 32: رأسية تريزيجيه تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي

ق 19: بطاقة صفراء لمحمد هاني

ق 13: بطاقة صفراء لمحمد الشيبي

ق 2: عرضية أرضية من زيزو يسددها طاهر ترتطم بالدفاع وتصل لهاني الذي يرسل عرضية أرضية لطاهر الذي سدد كرة أرضية أبعدها الشناوي لركنية

بداية اللقاء