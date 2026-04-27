استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 22 مباراة متفوقا على الأهلي الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

نهاية الشوط الأول

ق 38: حامد حمدان يتلقى بطاقة صفراء جديدة بعد التدخل على ياسر إبراهيم

ق 36: رأسية ماييلي تصل سهلة في يد شوبير

ق 32: رأسية تريزيجيه تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي

ق 19: بطاقة صفراء لمحمد هاني

ق 13: بطاقة صفراء لمحمد الشيبي

ق 2: عرضية أرضية من زيزو يسددها طاهر ترتطم بالدفاع وتصل لهاني الذي يرسل عرضية أرضية لطاهر الذي سدد كرة أرضية أبعدها الشناوي لركنية

بداية اللقاء