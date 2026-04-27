تشكيل بيراميدز - عودة حمدان لقيادة الوسط.. وفاخوري في الهجوم ضد الأهلي

يبدأ حامد حمدان في وسط بيراميدز أمام الأهلي في قمة الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ويستضيف بيراميدز ضيفه الأهلي على استاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

وعاد الدولي الفلسطيني لتشكيل بيراميدز بعد انتهاء إيقافه عقب تعرضه للطرد ضد المصري، وسيعوض غياب أحمد عاطف "قطة" الذي تعرض لإصابة بكسر في الأنف خلال لقاء الزمالك الأخير.

ويبدأ محمود مرعي أساسيا في الدفاع لتعويض غياب أحمد سامي بسبب تراكم البطاقات، ويتواجد أسامة جلال أساسيا بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال – محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين – حامد حمدان - ناصر ماهر

خط الهجوم: عودة فاخوري – فيستون ماييلي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - يوسف إبراهيم "أوباما" - وليد الكرتي - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - إيفرتون دا سيلفا - باسكال فيري - دودو الجباس

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة من 22 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 22 مباراة متفوقا على الأهلي الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

وحسم بيراميدز الفوز في لقاء الدور الأول بثنائية وليد الكرتي.