تشكيل الأهلي - طاهر يقود وسط الأهلي وإمام على الدكة.. وكوكا ظهير أيسر أمام بيراميدز

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 18:47

كتب : FilGoal

يقود طاهر محمد طاهر وسط الأهلي في مواجهة بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

ويتواجد أحمد نبيل "كوكا" أساسيا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب المغربي يوسف بلعمري، فيما يتواجد أليو ديانج في الوسط.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – طاهر محمد طاهر – أليو ديانج

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – محمد شريف – محمود حسن "تريزيجيه"

وعلى مقاعد البدلاء: حمزة علاء - محمد علي بن رمضان – محمد شكري – أشرف بنشرقي – هادي رياض – إمام عاشور – أحمد عيد – مروان عثمان - عمر معوض

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة من 22 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 22 مباراة متفوقا على الأهلي الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

وحسم بيراميدز الفوز في لقاء الدور الأول بثنائية وليد الكرتي.

