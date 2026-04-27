سكاي: جراحة لـ مودريتش في الوجه بعد إصابته

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 17:27

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان

تعرض لوكا مودريتش لاعب وسط ميلان للإصابة قوية خلال مواجهة يوفنتوس ربما أنهت موسمه بقميص الروسونيري.

وأًصيب مودريتش في الوجه خلال التحام هوائي مع مانويل لوكاتيلي لاعب يوفنتوس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن مودريتش تعرض لكسر في عظمة الوجنة اليسرى وسيجري لجراحة في الساعات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن انتهاء موسم مودريتش مع ميلان ليس مؤكدا.

وتتبق 4 مباريات لميلان في الموسم الحالي حيث سيلتقي مع ساسولو وأتالانتا وجنوى وكالياري.

MILAN, ITALY - APRIL 26: Luka Modric of AC Milan is consoled by Massimiliano Allegri, Head Coach of AC Milan, as he is assisted off by medical staff after going down injured during the Serie A match between AC Milan and Juventus FC at Giuseppe Meazza Stadium on April 26, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

ويختتم ميلان الموسم يوم 24 مايو المقبل، ومن بعدها سيبدأ الكرواتي لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

صاحب الـ 40 عاما بدأ 32 مباراة أساسيا بقميص ميلان في الدوري الإيطالي من أصل 34 وغاب عن مباراة واحدة فقط.

ويستعد منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس العالم حيث يتواحد في مجموعة تضم إنجلترا وبنما وغانا.

