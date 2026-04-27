ذا أثليتك: شيكاغو فاير يتراجع عن ضم ليفاندوفسكي

تراجع نادي شيكاغو فاير الأمريكي عن فكرة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ولم يحسم اللاعب مصير مستقبله حتى الآن.

وكشفت شبكة ذا أثليتك عن تحويل نادي شيكاغو فاير تركيزه إلى خيارات أخرى عن روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضح التقرير أن النادي الأمريكي كان مهتما بالفعل بضم ليفاندوفسكي لكنه قرر تعليق الأمر والبحث عن صفقة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن عدم حسم ليفاندوفسكي مصيره مع برشلونة حتى الآن من أسباب الاستقرار على تراجع المفاوضات.

ويسعى شيكاغو فاير لحسم موقف المهاجم في الأيام القليلة المقبلة.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخاض مع برشلونة الموسم الحالي 41 مباراة مسجلا 17 هدفا وصنع 4 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع برشلونة لـ 188 مباراة مسجلا 118 هدفا وصنع 24 آخرين.