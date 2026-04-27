مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) إنبي.. إنذار لربيع

يستضيف الزمالك فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على التتويج بلقب الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بينما إنبي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة وخاض مباراة أكثر من الزمالك.

ق 36: إنذار لأحمد ربيع بعد تدخل على حارس إنبي.

ق 33: شحاتة ينقذ فرصة خطيرة بعد ارتطام الكرة في وجهه.

ق 30: دخول محمد إبراهيم بدلا من عمر جابر.

ق 28: إصابة عضلية لعمر جابر.

ق 17: هدف عن طريق كالوشا ولكن لم يحتسب لداعي التسلل

ق 5: مهدي سليمان ينقذ تسديدة من أقطاي عبد الله.

ق 4: عمر جابر الزمالك ينقذ هدفا محققا.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل