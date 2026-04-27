انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) إنبي

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك - إنبي - أقطاي عبد الله

يستضيف الزمالك فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على التتويج بلقب الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بينما إنبي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة وخاض مباراة أكثر من الزمالك.

انتهت

ق 85: دخول كهربا بدلا من علي محمود.

ق 83: تبديل للزمالك بدخول الدباغ بدلا من بيزيرا.

ق 78: تصدي من المهدي سليمان بعد تسديدة من داخل الـ 18.

ق 77: دخول محمد السيد بدلا من عبد الله السعيد.

ق 71: ناصر منسي يهدر فرصة هدف محقق بعد عرضية.

ق 63: بودي سمير يتصدى لتسديدة ناصر منسي ببراعة.

ق 56: تسديدة من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء تصدى لها بودي سمير.

ق 55: بيزيرا يهدر انفرادا بعد توغل ومراوغة ثم سدد خارج المرمى.

ق 54: رأسية من شيكو بانزا بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 52: الونش يضرب رأسية ترتطم في العارضة.

ق 51: بودي سمير حارس إنبي يتصدى لرأسية من الونش.

ق 45: دخول ناصر منسي وفتوح بدلا من سيف الجزيري وربيع.

استراحة

ق 45+4: تسديدة قوية من بنتايك من خارج منطقة الجزاء أنقذها الحارس ثم شتتها المدافع.

ق 36: إنذار لأحمد ربيع بعد تدخل على حارس إنبي.

ق 33: شحاتة ينقذ فرصة خطيرة بعد ارتطام الكرة في وجهه.

ق 30: دخول محمد إبراهيم بدلا من عمر جابر.

ق 28: إصابة عضلية لعمر جابر.

ق 17: هدف عن طريق كالوشا ولكن لم يحتسب لداعي التسلل

ق 5: مهدي سليمان ينقذ تسديدة من أقطاي عبد الله.

ق 4: عمر جابر الزمالك ينقذ هدفا محققا.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة

الزمالك إنبي الدوري المصري
