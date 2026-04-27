انتهت الدوري - المصري (1)-(0) سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة أمام المصري في الجولة الرابعة لحساب مجموعة البطولة في الدوري، والمقررة على استاد السويس.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بـ الضغط هنا

ويحتل المصري المركز السادس في مجموعة البطولة برصيد 34 نقطة.

أما سموحة فيحل في المركز السابع والأخير بمجموعة البطولة برصيد 31 نقطة.

----------------

نهاية المباراة

ق70. فرصة الثاني تضيع من منذر طمين.

ق51. أحمد ميهوب يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سددها كريم بامبو.

ق50. ركلة جزااء للمصري بعد لمسة يد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23. رأسية من منذر طمين يتصدى لها الحارس.

ق3. جووول أول للمصري عن طريق منذر طمين برأسية مستغلا ركنية نفذها عمرو سعداوي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل..