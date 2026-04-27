قائمة بايرن ميونيخ - القوة الضاربة تدعم الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان

أعلن فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، قائمة فريقه المسافرة إلى باريس لمواجهة باريس سان جيرمان.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على سان جيرمان في تمام العاشرة مساء الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس.

وتجاوز بايرن ميونيخ فريق ريال مدريد في ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، فيما أطاح باريس بمنافسه ليفربول برباعية نظيفة في مجموع المباراتين.

وجاءت قائمة بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير - سفين أولريتش - جوناس أوربيج

الدفاع: يوسيب ستانيسيتش - دايوت أوباميكانو - فيليب بافيتش - دنيز أوفلي - هيروكي إيتو - كيم مين جاي - جوناثان تاه - ألفونسو ديفيز

الوسط: بافلوفيتش - جوشوا كيميتش - ليون جورتسيكا - كونراد لايمار

الهجوم: جمال موسيالا - مايكل أوليسي - لويس دياز - نيكولاس جاكسون - هاري كين

ويقام نصف النهائي الآخر بين أرسنال وأتلتيكو مدريد مساء الأربعاء المقبل.